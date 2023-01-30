Sohu: заявления Шольца о поставке танков Leopard 2 Украине неадекватны

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставка тяжелых танков Leopard 2 Киеву не делает Берлин участником противостояния между Украиной и Россией, является громким, но неадекватным, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов китайского издания Sohu. Они отметили, что военная техника не будет использоваться иначе, кроме как для применения в боевых действиях, а слова Шольца можно воспринимать как попытку лжи с целью оправдать свои преступления. Канцлер ФРГ также подчеркнул, российско-украинский конфликт не относится к Германии, но китайские обозреватели считают, что столкновения бы не произошло без усилий Запада.

Кого он пытается обмануть? Может быть, танки передали не для участия в войне? Может быть, коррупционер не воровал, а убийца не убивал? <...> Это правда, что военный конфликт идет между РФ и Украиной. Но этого бы не произошло, если бы Запад не раздул пламя войны, — пишут авторы издания.

Китайские обозреватели напомнили, что немецкие политики потратили много усилий на искупление грехов, совершенных страной во время Второй мировой войны. По их мнению, сейчас Германия перечеркивает эти старания и снова совершает непростительные поступки, поддерживая Украину.

Шольц ранее заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине. Немецкий политик отметил, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности. По словам немецкого канцлера, позиции по недопущению эскалации конфликта на Украине придерживаются все члены правительства ФРГ.