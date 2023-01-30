Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставка тяжелых танков Leopard 2 Киеву не делает Берлин участником противостояния между Украиной и Россией, является громким, но неадекватным, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов китайского издания Sohu. Они отметили, что военная техника не будет использоваться иначе, кроме как для применения в боевых действиях, а слова Шольца можно воспринимать как попытку лжи с целью оправдать свои преступления. Канцлер ФРГ также подчеркнул, российско-украинский конфликт не относится к Германии, но китайские обозреватели считают, что столкновения бы не произошло без усилий Запада.

Кого он пытается обмануть? Может быть, танки передали не для участия в войне? Может быть, коррупционер не воровал, а убийца не убивал? <...> Это правда, что военный конфликт идет между РФ и Украиной. Но этого бы не произошло, если бы Запад не раздул пламя войны,пишут авторы издания.

Китайские обозреватели напомнили, что немецкие политики потратили много усилий на искупление грехов, совершенных страной во время Второй мировой войны. По их мнению, сейчас Германия перечеркивает эти старания и снова совершает непростительные поступки, поддерживая Украину.

Шольц ранее заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине. Немецкий политик отметил, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности. По словам немецкого канцлера, позиции по недопущению эскалации конфликта на Украине придерживаются все члены правительства ФРГ.

 