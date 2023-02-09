Шольц заявил Зеленскому о долгосрочной поддержке Шольц: Германия будет поддерживать Украину так долго, как это будет нужно

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо. Немецкий лидер повторил прежде озвученную США позицию во время встречи в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется, — подчеркнул немецкий лидер.

В ходе совместного выхода к прессе Зеленский попросил партнеров передать Украине «как можно скорее» самолеты и тяжелые вооружения.

По его словам, их появление на Украине поможет Европе быстрее вернуться к миру.

Затем три европейских лидера ушли на ужин за закрытыми дверями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции, которая поможет урегулировать конфликт на Украине и добиться справедливого мира. При этом французский лидер выступил против сценария, при котором победу одерживает Россия.