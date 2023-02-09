Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо. Немецкий лидер повторил прежде озвученную США позицию во время встречи в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется, — подчеркнул немецкий лидер.
В ходе совместного выхода к прессе Зеленский попросил партнеров передать Украине «как можно скорее» самолеты и тяжелые вооружения.
По его словам, их появление на Украине поможет Европе быстрее вернуться к миру.
Затем три европейских лидера ушли на ужин за закрытыми дверями.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции, которая поможет урегулировать конфликт на Украине и добиться справедливого мира. При этом французский лидер выступил против сценария, при котором победу одерживает Россия.