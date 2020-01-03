https://static.news.ru/photo/ea94f2a0-2fb8-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.

Для избрания на эту должность Санчесу не хватило всего 10 голосов — его кандидатуру поддержали 166 депутатов, необходимо было набрать 176 голосов из 350.

Второй раунд голосования состоится 7 января. Предполагается, что в этот раз кандидатура Санчеса будет утверждена, поскольку на данном этапе достаточно простого, а не абсолютного большинства голосов.

Избрание Санчеса должно завершить политический кризис в стране, который продолжается в течение восьми месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Санчес подписал соглашение о формировании коалиционного правительства с лидером левой партии «Подемос» Пабло Иглесиасом.