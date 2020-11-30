Парламент Франции может переделать спровоцировавший протесты законопроект

https://static.news.ru/photo/436b8578-3333-11eb-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Парламентское большинство во Франции предлагает скорректировать текст статьи 24 законопроекта «О глобальной безопасности», которая касается порядка проведения фото- и видеосъёмки сотрудников правоохранительных органов.

Лидер фракции партии «Вперёд, республика» Кристоф Кастанер заявил, что политическая сила считает необходимым прояснить юридический механизм, принятый Национальным собранием (нижняя палата парламента) в первом чтении. Партия предлагает полную переработку статьи 24. Кастанер отметил, что спорные положения законопроекта направлены на обеспечение свободы информации и «защиту сил правопорядка». Однако общественный резонанс побуждает парламентариев ещё раз вернуться к ставшей поводом для конфликтов статье.

Баланс, который мы искали в этой 24-й статье, не был единогласно воспринят, — цитирует политика РИА Новости.

Инициативу о масштабной корректировке статьи поддерживают также представители фракции партии «Демократическое движение» и парламентской группы «Действовать вместе».

24 ноября Нацсобрание приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности», 24-я статья которого предусматривает наказание до года тюрьмы за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Против новой правовой нормы совместно выступили оппозиционные политики и журналистские профсоюзы. 28 ноября в 70 городах Франции прошли акции протеста, участники которых требовали отмены 24-й статьи. В Париже манифестации перетекли в столкновения с полицией. В общей сложности в протестах приняли участие более 130 тысяч человек, передавал NEWS.ru.