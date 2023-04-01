Папу римского выписали из больницы

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папу римского Франциска выписали из больницы, рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Понтифик проходил лечение в столичной клинике «Джемелли». Франциск был госпитализирован три дня назад с бронхитом, передает Rainews24.

По словам Бруни, папа римский сначала попрощался с руководителями клиники. Кроме того, он попрощался и с медицинским персоналом, сопровождавшим его во время госпитализации.

Выйдя из больницы, понтифик остановился для краткой беседы с собравшимися у больницы журналистами.

Еще живой, — сказал Франциск в ответ на вопрос о его самочувствии.

Папа заметил, что намерен возглавить богослужение на Пальмовое 2 апреля. Он добавил, что болезнь не испугала его.

Ранее папа римский назвал лучший выход для всех сторон конфликта на Украине. Он считает, что таковым является как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом.

До этого Франциск заявил о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, для этого, по его словам, он готов лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.