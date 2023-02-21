«Полет» члена делегации Байдена с трапа самолета в Варшаве попал на видео

Фото: RAFAL GUZ/EPA/ТАСС

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу один из членов его делегации упал с трапа самолета, сообщает местная газета WPROST.pl. Видео курьезного происшествия стало вирусным в соцсетях.

На кадрах видно, как пассажиры самолета Байдена спускаются по трапу после приземления. Один из них примерно на середине пути вдруг спотыкается и стремительно съезжает по перилам. Стоявшие рядом люди попытались ему помочь, но он все же упал на землю.

Внимание было приковано к почетному гостю, поэтому не все заметили незначительную аварию одного из других пассажиров самолета, — говорится в статье.

Авторы добавили, что не знают, насколько сильно пострадал член американской делегации, но предположили, что его падение было болезненным.

Ранее сообщалось, что оговорки самого американского лидера рассмешили до слез ведущую одного из австралийских телеканалов Риту Панахи. Она с иронией отметила, что медицинское обследование Байдена не выявило у него никаких признаков снижения когнитивных способностей и он, как никто другой, «подготовлен для руководства США и всем свободным миром».