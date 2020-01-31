https://static.news.ru/photo/f2dc2a48-4429-11ea-b499-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл вызвал супруга Меган — британского принца Гарри — на словестную дуэль.

Ты должен встретиться со мной и поговорить. Я буду рад дуэли с тобой в любой момент. Мы проведём всего один раунд. Только так мы сможем во всём разобраться, — заявил Маркл в эфире телешоу «Доброе утро, Британия!»

Как пишет «Комсомольская правда», Маркл возмущён, что дочь прекратила общаться с ним после женитьбе на Гарри.

Отец герцогини Сассекской ранее заявил, что пришло время дочери «позаботиться об отце», и Меган должна присмотреть за ним. При этом, сообщал NEWS.ru, мужчина не рассчитывает на встречу с дочерью и считает, что в следующий раз она увидит отца «только в земле».