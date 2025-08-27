День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:26

Организаторы фестиваля иноагентов заманивали публику бесплатной едой

На фестивале иноагентов в Праге зрителям предлагали бесплатные напитки и еду

Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы фестиваля иноагентов в Праге предлагали зрителям бесплатную еду и напитки, чтобы заполнитель площадку, пишет Telegram-канал Shot. Сообщается, что на мероприятии выступали Би-2, Нойз МС, Монеточка и «Порнофильмы» (внесены Минюстом РФ в список иноагентов).

Билеты на концерты уехавших из России артистов так и не удалось распродать. Сначала цены снизили с 1790 крон (около 7 тысяч рублей) до 1432 крон (примерно 5,5 тысячи), затем начали бесплатно раздавать билеты тем, кто размещал афишу в соцсетях, но публика все равно не спешила.

В итоге организаторы заказали автобусы и начали свозить русскоязычных жителей из соседних стран: Германии, Австрии, Польши, Словакии, Сербии и Италии. Однако даже это не помогло: площадка осталась полупустой, а часть зрителей и вовсе не знала, кто выходит на сцену.

Ранее Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) столкнулся с проблемами при продаже билетов на творческие вечера в Грузии. В Тбилиси разобрали только самую дешевую категорию по 150 лари, тогда как более дорогие билеты почти не интересовали публику. Аналогичная ситуация сложилась и в Батуми.

