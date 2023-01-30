«Опять несет чушь»: сербский политолог о порыве Вучича восстановить Украину Политолог Гайич заявил, что Сербия не сможет участвовать в восстановлении Украины без России

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

В Сербии не придают значение словам президента страны Александра Вучича о том, что Белград примет участие в восстановлении украинских городов после завершения конфликта, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, восстановление Украины невозможно без участия России.

Типичное заявление Вучича, опять несет чушь и никакого политического веса сказанное не имеет. То есть опять сказал настолько размыто, что как хочешь, так и понимай. Запад может это толковать по-своему, а Россия по-своему. Но в самой Сербии сказанному никакого значения не придают, — заявил Гайич.

Он также считает, что если, все–таки Сербия будет участвовать в восстановлении Украины, то шанса это осуществить без России у нас просто нет.

А вариант восстановления Украины без России не поддержит сербский народ, — резюмировал Гайич.

Ранее сербский политолог Гайич заявил, что Белград принял решение отправить на Украину гуманитарную помощь, поскольку на руководство страны оказывалось серьезное давление со стороны Запада. По его мнению, решение Вучича помочь восстановить энергосистему Украины не говорит о том, что Сербия встала на сторону Киева. Политолог уверен, что угрозы поступают лично сербским политикам, из-за чего им приходится идти на компромисс.