«Опасное время»: фон дер Ляйен высказалась о риске третьей мировой войны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне. В то же время в беседе с бельгийской газетой Soir она заявила, что настаивает на достижении странами Евросоюза большей автономии в способности защищать себя.

Нет, [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность, — сказала она.

По ее словам, страны ЕС «должны смотреть в лицо реальности» и «отвечать на вызовы» современного мира. При этом фон дер Ляйен не стала обещать создание общеевропейской армии. На соответствующий вопрос журналистов она ответила уклончиво, уточнив, что государства — члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска — от доктрины до развертывания.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия собирается выдвинуть новое предложение об использовании замороженных российских активов на нужды Украины. По ее словам, предложение выдвинут в самое ближайшее время.