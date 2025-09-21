«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 12:03

«Опасное время»: фон дер Ляйен высказалась о риске третьей мировой войны

Урсула фон дер Ляйен: Европа не движется к третьей мировой войне

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне. В то же время в беседе с бельгийской газетой Soir она заявила, что настаивает на достижении странами Евросоюза большей автономии в способности защищать себя.

Нет, [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность, — сказала она.

По ее словам, страны ЕС «должны смотреть в лицо реальности» и «отвечать на вызовы» современного мира. При этом фон дер Ляйен не стала обещать создание общеевропейской армии. На соответствующий вопрос журналистов она ответила уклончиво, уточнив, что государства — члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска — от доктрины до развертывания.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия собирается выдвинуть новое предложение об использовании замороженных российских активов на нужды Украины. По ее словам, предложение выдвинут в самое ближайшее время.

Урсула фон дер Ляйен
Европа
Третья мировая война
Евросоюз
