Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины Киев предупредил Варшаву об ответственности за запрет бандеровской символики

Киев пригрозил последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за инициативу запретить националистическую украинскую символику в стране, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на украинский дипломатический источник. Ранее Навроцкий осудил демонстрацию флага Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве.

Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше. Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны, — приводит издание слова источника.

Ранее польские власти приняли решение о депортации 57 украинских граждан за провокационные действия во время концерта, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Инцидент произошел на выступлении белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве.

До этого в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов. По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.