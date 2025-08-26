Три российских аэропорта изменили режим работы Аэропорты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге ввели ограничения на рейсы

Во вторник, 26 августа, аэропорты в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Пскове приостановили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности, указали там.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметили в Росавиации.

Ранее стало известно, что аэропорты Волгограда, Самары, Саратова временно переставали принимать и отправлять рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов.

Также аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.