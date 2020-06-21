Украинские силовики массово обыскивают коммунальщиков после взрыва в Киеве

https://static.news.ru/photo/eb20b8b4-b3b9-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Киевская полиция приехала с обысками в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые работали в доме в Киеве, где произошёл взрыв, рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. По данным силовиков, на месте ЧП идёт разбор завалов.

К повреждённому строению приехали свыше 500 человек личного состава экстренных служб и более 50 единиц спецтехники. Специалисты проводят экспертизу состояния здания на предмет дальнейшего разрушения, передаёт официальный сайт МВД страны.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжёлым последствиям, гибели и травмированию людей». Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru. К настоящему времени найдены тела двоих погибших. 21 человека эвакуировали, трое извлечены из-под завалов живыми.

На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели. К поиску людей привлечены кинологи. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что взрыв мог быть террористическим актом.