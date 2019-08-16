Украинские военные обстреляли из миномётов район участка разведения сил в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел зафиксирован по направлению Богдановка (под контролем Киева) — Петровское (под контролем сепаратистов). Выпущено девять мин калибром 120 мм, передаёт
О пострадавших не сообщается.
Как писал News.ru, 15 августа бойцы Вооружённых сил Украины открыли огонь из пулемёта по населённому пункту Лозовое в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР).