Украинские военные обстреляли из миномётов район участка разведения сил в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксирован по направлению Богдановка (под контролем Киева) — Петровское (под контролем сепаратистов). Выпущено девять мин калибром 120 мм, передаёт РИА Новости.

О пострадавших не сообщается.

Как писал News.ru, 15 августа бойцы Вооружённых сил Украины открыли огонь из пулемёта по населённому пункту Лозовое в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР).

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