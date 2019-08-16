Украинская полиция рассматривает несколько версий возникновения пожара в одесской гостинице «Токио стар». Одна из них — поджог с целью сокрытия преступления.

Кроме того, не исключается, что к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём или нарушение правил пожарной безопасности. Представитель Нацполиции заявил, что на место происшествия вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит...