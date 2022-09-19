NYT узнал, почему жители Соледара отказались эвакуироваться

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Жители Соледара не хотят эвакуироваться из города, ожидая прихода российской армии, передаёт The New York Times. Обозреватель Джеффри Геттлман связывает это с тем, что люди не доверяют вооруженным силам Украины (ВСУ).

Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. <…> Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет, — отметил Геттлман.

В начале сентября стало известно об осложнении ситуации в Соледаре. подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что ведутся обстрелы по Артемовску и Соледару, причем огневые поражения наносятся не только по позициям союзных войск, но и по гражданской инфраструктуре. В то же время, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в населенном пункте ведутся масштабные зачистки и противник несёт «огромные потери как в живой силе, так и в технике».

Ранее главный редактор издания NewsFront Константин Кнырик заявил, что многие жители Украины терпят военную операцию, потому что хотели бы жить так же хорошо, как в Крыму. По его словам, даже несмотря на то, что им страшно и что за ними «могут прийти».