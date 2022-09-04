Кадыров объявил о наступлении союзных сил в нескольких районах Донбасса Кадыров сообщил о наступлении в направлении Соледара, Яковлевки и Северска

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ВС ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах Донбасса. Он отметил, что совместные силы продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Глава Чечни добавил, что по состоянию на этот час украинские войска несут «огромные потери как в живой силе, так и в технике».

Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага. Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории, — написал Кадыров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что киевский режим ведет боевые действия на юге Украины для создания иллюзии у западных кураторов, что ВСУ способны переходить в наступление. Он напомнил, что при этом противник «несет значительные потери».