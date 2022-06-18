В NYT рассказали, что может помешать Украине вступить в ЕС NYT: коррупция может стать препятствием для Украины на пути в Евросоюз

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Внутренние проблемы Украины, в том числе высокий уровень коррупции, могут стать препятствием для страны на пути по вступлению в Евросоюз, пишет газета The New York Times. Авторы статьи уточняют, что по крайней мере в довоенное время в Киеве процветали бизнес-элиты и укоренившиеся проблемы политического и делового влияния на суды.

Какими бы ни были симпатии к Украине в Европе, никто не отказывается от правил вступления, в том числе и по борьбе с коррупцией, — говорится в статье.

Журналисты также приводят заявление Еврокомиссии о том, что Украина, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС, должна будет гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию в высших эшелонах власти, принять законы о СМИ, ограничить влияние олигархов и усовершенствовать законодательство об отмывании денег и защите национальных меньшинств. Разом выполнить этот список довольно проблематично, считают авторы публикации.

Ранее Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Как заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, Киев борется с олигархами и принял жесткие законы против них, а также выполнил 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств. Теперь решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе 23–24 июня.