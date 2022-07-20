NRK: украинские беженцы в Норвегии выстроились в очереди за бесплатной едой

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, «чтобы выжить», а некоторые задумываются о проституции, говорится в сюжете телекомпании NRK. Отмечается, что финансовой поддержки, которую беженцы получают от властей, сейчас недостаточно, поэтому общественники призывают правительство принять меры в отношении поддержки украинцев.

Так, на муниципальном содержании в норвежском Ставангере находятся 96 украинских беженцев, ежемесячно получающих по 2 тыс. норвежских крон ($201). Как отметила представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен, с 2016 года, когда были утверждены размеры пособий, произошло сильное повышение цен, вынудившее людей также претендовать на дополнительную пищу от волонтеров. Как заявил представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг, подобная проблема наблюдается и в других городах Норвегии, включая Осло и Тронхейм.

Рост цен на продукты питания затрагивает тех, у кого их меньше всего. Я надеюсь, что правительство увидит эту конкретную ситуацию и сможет внести коррективы в поддержку беженцев, — добавил Голдинг.

Согласно данным ЕС от 11 июля, более трех миллионов украинских беженцев уже вернулись обратно в страну. Отмечается, что в странах Евросоюза остается ещё около 3,7 млн граждан Украины.

Ранее Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что стоимость товаров и услуг в Норвегии за год выросла на 6,3%, перекрыв значения 1988 года. Уточняется, что наиболее высоких показателей достигли цены на топливо и продовольствие, цены на которое выросли на 2% только за последний месяц.