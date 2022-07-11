Инфляция в Норвегии побила 34-летний рекорд Стоимость товаров и услуг в Норвегии выросла на 6,3%, побив рекорд 1988 года

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Стоимость товаров и услуг в Норвегии за год выросла на 6,3%, перекрыв значения 1988 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Центральное статистическое бюро (SSB) королевства. Уточняется, что наиболее высоких показателей достигли цены на продовольствие и топливо.

В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц, — отметил представитель SSB Эспен Кристиансен.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна. По ее словам, в 2023 году нельзя исключать глобальной рецессии. Причинами этого стали распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России, считает она.

Тем временем обозреватели журнала WirtschaftsWoche выразили мнение, что экономике США не избежать рецессии. Вопрос заключается лишь в сроках ее наступления. При этом аналитики представляют крайне мрачные прогнозы.