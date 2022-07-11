В Евросоюзе рассказали, сколько беженцев с Украины вернулись домой В ЕС заявили, что более трех млн украинских беженцев уже вернулись на Украину

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

Украинские беженцы в Европе

Более трех млн украинских беженцев уже вернулись на Украину, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, передает ТАСС. Она отметила, что в странах Евросоюза остается ещё около 3,7 млн человек

Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись. На самом деле есть информация, что вернулись уже 3,5 млн человек, но 3,7 млн человек зарегистрировались для получения убежища в ЕС, — заявила она.

По словам Йоханссон, кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, что затрудняет подсчет, «но в общей сложности от 3,2 до 3,7 млн украинских граждан находятся на территории ЕС».

Ранее стало известно, что обозреватель издания Getreading Ханна Робертс сообщила: жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. Она добавила, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.