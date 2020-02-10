https://static.news.ru/photo/7ea22bb0-4c16-11ea-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mediearkiv.forsvaret.no

Глава службы внешней разведки Норвегии Мортен Хага Люнне заявил, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу интересам страны. По его словам, российские военные испытывают новые виды «супероружия» возле границ страны.

Кроме того, армия РФ начала проводит более частые и масштабные учения, а также укрепила свои позиции в Баренцевом море и на Кольском полуострове, передаёт NRK. Также в России создают новое вооружение, а показанное в 2018 году оружие не подходит под действующие договоры об ограничениях.

Разве Норвегия изолирована от остального мира? Нет. Норвегия является частью глобальной системы и западной системы. Эти вооружения представляют для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте [российского] потенциала будет трудно это предотвратить, — подчеркнул он.

Чиновник считает, что к 2050 году КНР достигнет уровня Соединённых Штатов в военном развитии, а планы создания «цифрового Шёлкового пути» могут представлять опасность для многих государств.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что западные страны подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты. По его мнению, Россия использует для слежки за разведывательным спутником Соединённых Штатов спутник меньшего размера, который буквально преследует американский аппарат.