https://static.news.ru/photo/abbafe9a-4a33-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Андре Ланата Фото: Flickr/wikimedia.org

Западные страны подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты, заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата.

По его мнению, Россия использует для слежки за разведывательным спутником Соединённых Штатов спутник меньшего размера, который буквально преследует американский аппарат, передаёт Washington Examiner.

Генерал призвал западные страны самостоятельно «реагировать на угрозы», так как Альянс не собирается брать на себя ответственность за безопасность тех или иных национальных космических объектов.

До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так, — резюмировал Ланата.

Как утверждает издание, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы нанести ущерб военным каналам связи США и сетям GPS при возникновении кризиса.

Как писал NEWS.ru ранее, в конце 2019 года президент США Дональд Трамп в рамках подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск. Возглавит силы генерал ВВС Джон Рэймонд.