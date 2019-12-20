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Власти Китая подтвердили факт задержания гражданки КНР за проникновение в поместье главы США Дональда Трампа. Женщина мигрировала из республики в Америку, рассказал глава МИД КНР Гэн Шуан. С нарушительницей уже связались по дипломатическим каналам.

Особняк политика находится в городе Палм-Бич (штат Флорида). Пекин потребовал от Вашингтона справедливо расследовать ЧП и не посягать на права арестованной, пишет ТАСС. Правительство КНР всегда требует от своих граждан...