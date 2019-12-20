Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в рамках подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск. Возглавит силы генерал ВВС Джон Рэймонд.

Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооружённых сил, которая называется Космические силы, — сказал Трамп, транслировал его выступление телеканал Fox News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США и заявил, что космос — следующая область военных действий. Американский лидер сказал, что космос является независимой областью военных действий, наряду с землёй, морем, воздухом и киберпространством.

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