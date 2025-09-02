Ночной пожар в Сумах попал на видео В Сумах после удара дронов произошел пожар

Крупный пожар произошел в Заречном районе города Сумы после ночного удара беспилотных летательных аппаратов, сообщает украинское издание «Страна.ua». На кадрах видно мощное пламя и поднимающиеся в небо клубы черного дыма, которые озарили район. Известно, что горели нежилые здания. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

До этого стало известно, что группа солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у села Садки в Сумской области. В российских силовых структурах рассказали, что украинским военнослужащим перекрыли снабжение и пути эвакуации. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» повторил трюк персонажа фильма «Звездные войны» Люка Скайуокера в Сумской области. Как рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь, оператор, управляя дроном, проник в защищенный логистический канал украинских солдат и вскрыл его. Операция осуществлялась в рамках расширения буферной зоны.