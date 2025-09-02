День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:18

Ночной пожар в Сумах попал на видео

В Сумах после удара дронов произошел пожар

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Крупный пожар произошел в Заречном районе города Сумы после ночного удара беспилотных летательных аппаратов, сообщает украинское издание «Страна.ua». На кадрах видно мощное пламя и поднимающиеся в небо клубы черного дыма, которые озарили район. Известно, что горели нежилые здания. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

До этого стало известно, что группа солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у села Садки в Сумской области. В российских силовых структурах рассказали, что украинским военнослужащим перекрыли снабжение и пути эвакуации. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» повторил трюк персонажа фильма «Звездные войны» Люка Скайуокера в Сумской области. Как рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь, оператор, управляя дроном, проник в защищенный логистический канал украинских солдат и вскрыл его. Операция осуществлялась в рамках расширения буферной зоны.

Сумы
происшествия
пожары
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
В Госдуме предложили дать россиянам гарантии в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.