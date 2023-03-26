Немецкие СМИ выявили в Москве «штаб-квартиру победителей санкций» Berliner Zeitung: санкции дали России новые возможности в сотрудничестве с Китаем

Надежды западных политиков на крах России из-за санкций не сбываются, вместо этого Москва получила новые возможности для сотрудничества с КНР, заявило немецкое издание Berliner Zeitung. По его данным, столичный бизнес-парк, в котором работают специалисты из Китая, оказался «штаб-квартирой победителей санкций».

Прогноз федерального министра иностранных дел [ФРГ] Анналены Бербок от конца февраля 2022 года о том, что санкции «погубят Россию», похоже, не сбывается. Бизнес-парк «Гринвуд» — штаб-квартира победителей санкций, — подчеркивается в публикации.

Издание считает данный бизнес-парк «центром делового мира Китая в России», в котором китайские бизнесмены и менеджеры «перемещаются между шестиэтажными офисными башнями». При этом отмечается рост товарооборота России и Китая. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 29%, и тенденция не меняется, растут лишь китайские инвестиции.

Также в издании указали на то, что в настоящее время в Москве китайский язык звучит чаще, чем английский или немецкий.

Китайцы все чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада, — отмечается в статье.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения России и КНР укрепляются. Он подчеркнул, что Москва и Пекин стали ближе. Кирби считает, что расцвет российско-китайских отношений пришелся на недавнее прошлое. По его словам, страны объединило то, что им не нравится «лидерство США в мире».