В Белом доме признали укрепление отношений России и КНР В Белом доме признали укрепление связей России и КНР на фоне встречи Путина и Си Цзиньпина

Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения России и КНР укрепляются. На фоне визита в российскую столицу лидера Китая Си Цзиньпина он на брифинге подчеркнул, что Москва и Пекин стали ближе, сообщает РИА Новости.

Кирби считает, что расцвет российско-китайских отношений пришелся на недавнее прошлое. По его словам, страны объединило то, что им не нравится «лидерство США в мире».

В частности Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте [РФ Владимире] Путине потенциального союзника в рамках этих усилий, — пояснил Кирби.

Председатель КНР прибыл в российскую столицу 20 марта. В этот день он провел неформальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Джон Кирби заявил, что разговор президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в подходящее время. Однако пока лидер КНР занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве, добавил представитель Белого дома.