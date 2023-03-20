В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Байдена и Си Цзиньпина Белый дом: разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится в подходящее время

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время. Слова представителя американской администрации приводит РИА Новости. Однако пока лидер КНР занят, добавил Кирби.

Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве, — сказал Кирби.

Ранее в интервью CNN представитель Белого дома сообщил, что Байден желает поговорить с китайским коллегой, однако в настоящее время их звонок не запланирован.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обидятся, если Си Цзиньпин решит позвонить Джо Байдену из Москвы. Он отметил, что китайские коллеги так же с уважением относятся к тому, что делает Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта.В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа.На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.