Песков: в Кремле не обидятся, если Си Цзиньпин позвонит Байдену из Москвы

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин

В Кремле не обидятся, если председатель КНР Си Цзиньпин решит позвонить из Москвы президенту США Джо Байдену, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что китайские коллеги так же с уважением относятся к тому, что делает Владимир Путин.

Нам трудно сказать. Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет, и мы к этому относимся с уважением. Так же как китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин, — сказал Песков.

Представителя Кремля также спросили, есть ли у него понимание, будет ли председатель КНР созваниваться с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после окончания переговоров и визита в Москву.

Вы спрашиваете у пресс-секретаря Путина об этом, да? Вы ошиблись адресатом, — ответил Песков.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в первый день визита Путин и Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет, а 21 марта состоятся официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным. На встрече с президентом РФ он также заявил, что уверен в победе Путина на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах, а лишь высказал прогноз, что россияне поддержали бы его кандидатуру.