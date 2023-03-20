Песков: Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах 2024 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики не говорил об участии президента России Владимира Путина в выборах в 2024 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, китайский лидер выразил уверенность в поддержке российского коллеги россиянами.

Председатель Си не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность, — заявил Песков.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом выразил уверенность, что россияне поддержат его на выборах в 2024 году. Китайский лидер подчеркнул, что во время президентства его российского коллеги страна процветает и достигает стремительного прогресса.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позднее в Кремле состоялась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина. После переговоров в формате тет-а-тет лидеры стран должны продолжить общение за ужином. 21 марта у лидеров стран запланированы официальные переговоры.