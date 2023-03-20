Си Цзиньпин выразил уверенность в победе Путина в 2024 году

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность, что россияне поддержат его на выборах в 2024 году, передает ТАСС. Китайский лидер подчеркнул, что во время правления его российского коллеги страна процветает и достигает стремительного прогресса.

Под твердым руководством господина президента развитие и процветание России достигли стремительного прогресса. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента, — сказал Си Цзиньпинь.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позднее в Кремле состоялась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина. После переговоров в формате тет-а-тет лидеры стран должны продолжить общение за ужином.

21 марта у лидеров стран запланированы официальные переговоры. В Кремле ранее рассказали, что во время встречи Путин и Цзиньпинь обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерских отношений и стратегического взаимодействия двух стран, обменяются мнениями о сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.