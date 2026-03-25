25 марта 2026 в 11:28

«Нельзя допустить»: премьер Нидерландов об усталости от украинского кризиса

Роб Йеттен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что взволнован из-за возможной усталости Европы от украинского кризиса. По его словам, которые передает «Укринформ», из-за других мировых процессов внимание к Киеву снизится.

Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить, — констатировал Йеттен.

Ранее лидер нидерландской крайней правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что стране нельзя выделять €3 млрд (281 млрд рублей) Украине. По его словам, этого не стоит делать на фоне высоких акцизных сборов на топливо в стране. Он призвал Йеттена «выбрать сначала собственный народ».

До этого нидерландский премьер посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Йеттен почтил память погибших на СВО украинских военнослужащих на площади Независимости.

Также сообщалось, что Нидерланды могут столкнуться с новым газовым кризисом. Сочетание высокой зависимости от импортного газа, геополитической напряженности и переходного состояния энергосистемы сделало страну особенно уязвимой, отметили аналитики.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
