«Не на одной стороне»: Зеленский о переговорах с США по мирному соглашению Зеленский признал разногласия с США по мирному соглашению

У Киева и Вашингтона есть разногласия в вопросе мирных договоренностей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит «Страна.ua», участники переговоров находятся «не на одной стороне».

Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне, — заявил Зеленский.

Ранее официальные лица в ЕК заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях. Так полагают в самой Еврокомиссии. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация для украинских властей ухудшается ежедневно. Он добавил, что возможности для принятия решений у Киева становятся все более ограниченными. Песков также опроверг утверждения о якобы согласии России на размещение на Украине миротворцев при условии участия Китая и стран Глобального Юга.