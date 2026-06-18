Названы страны, которые препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС Euractiv: Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС

Европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в Брюсселе. Отмечается, что Париж и Амстердам ставят под сомнение срочность процесса, сравнивая его с тем, как долго длился путь Албании.

На Албанию уже ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели? — сказал европейский дипломат.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не одобрит вступления Украины в ЕС до выполнения Киевом всех требований Польши. По его мнению, эти пункты должны предшествовать началу рассмотрения вопроса со стороны Польши.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина сейчас совершенно не готова к вступлению в Европейский союз. По его словам, идея политически ускоренного приема Украины в ЕС вызывала серьезные вопросы.

Также президент Украины Владимир Зеленский осудил идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. Украинский лидер назвал Киев «защитником» Европы и потребовал предоставления всех прав.