Названы последствия для Европы при отказе от российского СПГ Энергоэксперт Гривач: цены на газ в Европе вырастут из-за отказа от российского СПГ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к повышению цен на энергоресурс в странах Европы, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он отметил в беседе с EADaily, что на данный момент ситуация выглядит так, как будто на Западе хотят создать видимость отказа от СПГ, поставляемого из России.

По-моему, они делают все, чтобы цены на газ в Европе опять выросли. Потому что любые ограничения притока СПГ в нынешних условиях приведут к росту цен при прочих равных условиях. В то же время пока что формулировки звучат так, как будто они хотят сделать видимость санкций, но при этом не ограничивать импорт СПГ из России, — пояснил Гривач.

Эксперт уточнил, что инициаторами отказа выступают Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Гривач добавил, что в самих поставках российского СПГ есть много нюансов, из-за чего предложение может не найти поддержки. Крупнейшими получателями сжиженного газа из России в Европе являются Испания и Франция, у которых заключены долгосрочные контракты с российскими поставщиками. При этом выступающие за данную инициативу страны не сотрудничают с компаниями из России. В связи с этим их мнение может не учитываться при принятии решения об ограничении поставок СПГ в страны Европы.

Власти Евросоюза ранее захотели запретить российским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) предварительно бронировать мощности инфраструктуры для газа. За введение данного ограничения выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.