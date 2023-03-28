ЕС хочет заблокировать поставки российского СПГ Bloomberg: ЕС хочет заблокировать поставки российского СПГ

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Власти Евросоюза хотят запретить российским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) предварительно бронировать мощности инфраструктуры для газа, пишет Bloomberg. По данным агентства, ЕС уже разрабатывает механизм блокировки импорта СПГ. По мнению лидеров европейских стран, данные меры позволят ограничивать поставки газа из России без дополнительных санкций.

Источники Bloomberg подчеркивают, что некоторые страны ЕС уже высказались за введение подобного механизма, однако для его использования понадобится одобрение Еврокомиссии, а также всех остальных государств. За введение такого алгоритма выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

22 февраля в «Газпроме» рассказали, что поставки российского газа через ГИС «Суджа» вернулись к прошлогодним показателям. Представитель компании отметил, что газ подается для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа». Он подчеркнул, что этот показатель на 4,2% выше, чем днем ранее.