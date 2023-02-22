Поставки газа в Европу через Украину достигли уровня 2022 года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Газоизмерительная станция «Суджа»

Поставки российского газа через ГИС «Суджа» вернулись к прошлогодним показателям, сообщил представитель «Газпрома». Как передает РИА Новости, он отметил, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа». Представитель «Газпрома» отметил, что этот показатель на 4,2% выше, чем днем ранее.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 22 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил представитель компании.

Он отметил, что в феврале поставки российского газа через Украину возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила обновленный план ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году — REPowerEU. Согласно ему, Евросоюз нуждается в дополнительных инвестициях на сумму €300 млрд и сокращении потребления энергии на 13%. Кроме того, ЕС собирается к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%.