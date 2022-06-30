Названо число граждан, оставшихся на территории «Азота» Замглавы МВД ЛНР Ведмеденко: на заводе «Азот» в Северодонецке осталось около тысячи человек

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Территория завода «Азот» в Северодонецке

На территории завода «Азот» в Северодонецке осталось около тысячи человек. Среди них есть мирные жители, в частности, дети, женщины и пожилые люди, заявил первый заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко. Он отметил, что союзные силы Донбасса и России работают над вопросом эвакуации оставшихся на предприятии граждан, передает ТАСС.

На территории завода «Азот» — данные разнятся, но там не более 1 тыс. человек, 600–800 осталось, но наши силы уже работают в этом направлении, людей выводят. Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают, — сказал Ведмеденко.

Он не назвал точные сроки вывода всех людей с завода, отметив, что такие вещи нельзя планировать. По словам замглавы МВД ЛНР, все зависит от военных, так как ситуация на поле боя постоянно меняется.

Тяжело сказать, но я знаю одно — что победа будет за нами, — добавил Ведмеденко.

25 июня Северодонецк, Вороново, Сиротино и Боровское в ЛНР полностью перешли под контроль республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что с территории «Азота» вышли все мирные жители. Позже в Народной милиции ЛНР сообщили об эвакуации 500 гражданских.

Отмечалось также, что около 30% жителей Северодонецка, которые удерживались в промзоне, не хотят покидать родной город. 27 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что у ВСУ на «Азоте» не осталось заложников.