Кадыров заявил, что с «Азота» вышли все мирные жители

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории предприятия «Азот» вышли все мирные жители. Он отметил, что под контроль ЛНР и ВС России в Северодонецке помимо завода перешли промышленная зона, жилой сектор, городской аэропорт, а также селение Боровское.

Вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецка, селение Боровское, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время союзные силы ЛНР и России примутся «за освобождение от нацистской своры» Лисичанска.

О переходе «Азота» под контроль ЛНР стало известно ранее днем, об этом заявил полномочный посол республики в РФ Родион Мирошник. Кадыров тогда уточнил, что с «Азота» вышло 800 мирных жителей.

Ранее покинувшая завод «Азот» мирная жительница рассказала об условиях, в которых они находились на территории предприятия. Она заявила, что украинские военные не выпускали с больных детей, у многих из них была высокая температура, понос и рвота. Кроме того, по ее словам, из-за проблем с продовольствием, приходилось голодать.