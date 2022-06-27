Еще 500 мирных жителей удалось эвакуировать с завода «Азот» в ЛНР Народная милиция ЛНР: с завода «Азот» эвакуировали еще порядка 500 мирных жителей

Фото: Александр Река/ТАСС

Эвакуация мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о том, что удалось эвакуировать еще порядка 500 заложников украинских националистов с территории северодонецкого завода «Азот». Местные жители, которые последние четыре месяца провели на заводе, не скрывают своих эмоций и от всего сердца благодарят освободителей.

Союзные войска продолжают эвакуацию заложников националистов из убежищ завода «Азот», — говорится в сообщении.

Люди, которым пришлось месяцами сидеть в убежищах, рассказывают, насколько страшным для них было это время. По их словам, готовить еду можно было только на кострах, и до выхода с завода допускались исключительно мужчины. Во время их отсутствия приходилось бояться за их жизнь, поскольку вокруг свистели пули и снаряды.

Ранее стало известно, что порядка 30% людей, которых смогли эвакуировать с территории завода «Азот», не хотят покидать родной город. Первое, что собираются сделать люди, — это просто вернуться в свои дома. Они говорят, что хотят остаться и постепенно наладить мирную жизнь. Города в Луганской Народной Республике постепенно освобождаются от контроля украинских националистов. 24 июня военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России в еще одном городе — Горском.