В ЛНР сообщили об освобождении всех заложников на «Азоте» Посол ЛНР в России: у боевиков на заводе «Азот» больше нет ни одного заложника

Фото: Александр Река/ТАСС

Вид на территорию завода «Азот»

У украинских военных на территории завода «Азот» в Северодонецке на данный момент не осталось заложников, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Он добавил, что территория промышленного комплекса «Азот» полностью освобождена от украинских бойцов.

В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны «Азота» полностью освобождена от украинских боевиков, — сказал он.

По словам посла, некоторые люди по-прежнему пребывают на территории промзоны по причине того, что им некуда идти. Таких людей около 30%, уточнил Мирошник. Этим людям в данный момент оказывается помощь: им привозят продукты питания, воду и медикаменты, подытожил посол.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об успешной эвакуации еще порядка 500 мирных граждан с территории северодонецкого завода. Местные жители, которым пришлось месяцами сидеть в убежищах, рассказали об ужасах того времени, пока они находились там. По их словам, готовить еду можно было только на кострах и до выхода с завода допускались исключительно мужчины, вокруг свистели пули и взрывались снаряды.

Чеченский военнослужащий с позывным Кот сегодня утром рассказал о зачистке «Азота». Он заявил, что в ходе операции на химпредприятии военные находили схроны с иностранным оружием и боеприпасами. Кот считает, что это свидетельствует о подготовке к длительной обороне завода со стороны бойцов ВСУ.