Минобороны подтвердило взятие четырех населенных пунктов в ЛНР Минобороны РФ: Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР

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25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на освобожденных территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.

25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино, — говорится в сообщении.

24 июня военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в освобожденном городе Горском. Украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда же отметил, что операция по взятию украинских населенных пунктов войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация «в плане военной экономики».

Накануне Кадыров заявил, что с территории северодонецкого предприятия «Азот» вышли все мирные жители. Он также указал, что под контроль ЛНР и ВС России в городе помимо завода перешли промышленная зона, жилой сектор и городской аэропорт. Глава региона пообещал, что в ближайшее время союзные силы ЛНР и России примутся «за освобождение от нацистской своры» Лисичанска.