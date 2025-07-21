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21 июля 2025 в 15:32

Названа преграда для строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией

Аналитик Демидов: Еврокомиссия вряд ли согласует новый нефтепровод в Венгрию

Фото: europarl.europa.eu

Аналитик Владимир Демидов усомнился, что Еврокомиссия согласует строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией для поставок российских энергоносителей. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что Сербия не входит в Евросоюз, поэтому разрешение ЕК необходимо.

Чисто физически и технически никаких проблем [для строительства нефтепровода] нет. Один только вопрос: такие проекты согласовываются на уровне Еврокомиссии, потому что Сербия — не страна Евросоюза, и на это нужно получить согласование. Проблема в том, что Венгрия не самый, скажем так, любимчик в ЕС, поэтому согласуют ли им — большой вопрос, — сказал Демидов.

По его словам, подобные проекты достаточно быстро реализуются, поэтому в случае согласования строительство займет максимум три года. Аналитик предположил, что Венгрия и Сербия не будут строить порт в сторону Адриатики, поэтому возведение может занять еще меньше времени.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт, Белград и Москва провели переговоры по вопросу строительства нефтепровода. По его словам, пропускная способность должна составить до 5 млн тонн в год.

Еврокомиссия
Сербия
Венгрия
нефть
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
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