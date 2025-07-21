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21 июля 2025 в 14:51

Венгрия обсудила с Россией и Сербией новый нефтепровод

Сийярто: Венгрия, Сербия и Россия обсудили строительство нового нефтепровода

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Будапешт, Белград и Москва провели переговоры по вопросу строительства нефтепровода между венгерской и сербской территориями для поставок российских энергоносителей, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто передает агентство MTI. Сербскую сторону представлял министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович российскую — первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Пропускная способность нефтепровода должна составить до 5 млн тонн в год.

Для этого в Венгрии необходимо построить 180 км нового трубопровода, и если все пойдет хорошо, то этот новый трубопровод будет введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня с министром энергетики Сербии и заместителем министра энергетики России мы рассмотрели возможность инвестиций [в этот проект] и текущее состояние подготовки к строительству, — сказал Сийярто.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что введение главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин для покупателей российской нефти несет риски для США. По его словам, если Россия сократит добычу, это вызовет дефицит.

До этого послы Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России после двух месяцев дискуссий. 18-й пакет включает рестрикции против перевозящих российскую нефть танкеров, расширение черного списка юридических и физических лиц, экспортные ограничения на технологии и товары двойного назначения, а также санкции против ряда банков.

Россия
Венгрия
Сербия
нефтепроводы
Петер Сийярто
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