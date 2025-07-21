США предупредили о последствиях пошлин против покупателей нефти из России Энергетик Юшков: пошлины против покупателей нефти из России несут риски для США

Введение главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин для покупателей российской нефти несет риски для США, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, если Россия сократит добычу, что вызовет дефицит.

Тут два сценария, которые на самом деле несут определенные риски для самих стран Запада. Потому что если государства, покупающие российскую нефть и нефтепродукты — Индия, Китай, Бразилия, Венгрия, Словакия, Япония, Южная Корея и Турция – откажутся от покупки российской нефти, тогда на глобальном рынке начинается дефицит. Нам эту нефть будет некуда деть, и мы сократим добычу. С рынка моментально уйдут 5–7 млн баррелей в сутки. Цены улетят далеко за $100 за баррель, а может, и за $200, потому что никто не сможет быстро нас заменить, даже если сделка ОПЕК+ развалится, — сказал Юшков.

Он уточнил, что дефицит станет проблемой для США и Евросоюза, потому что нефть будет стоить очень дорого. По словам Юшкова, это приведет к росту цен на топливо и инфляции, а Федеральная резервная система США будет поднимать ставку по кредитам. Энергетик отметил, что американская экономика уйдет в рецессию.

Конечно, для России будет это огромный удар. У нас в прошлом году примерно 30% доходов было от нефтегазового комплекса, в этом году цены ниже. При этом газовые доходы, по всей видимости, не пострадают. Гарантий, что Россия моментально развалится, и США решат все свои проблемы, а потом вновь снимут санкции с РФ — никаких нет, — добавил Юшков.

Он предположил, что покупатели российской нефти могут игнорировать американские санкции и смогут выторговать скидку на черное золото. По словам энергетика, обещанные Трампом пошлины создадут дефицит товаров или повысят цены, что приведет к росту инфляции.

Стоит ожидать, что Китай, Индия могут вводить ответные импортные пошлины и торговые ограничения. Они уже добивались своего и вполне могут пойти по этому пути. Потому что если они будут соблюдать ограничения, дефицит наступит и для них тоже, то есть Индия и Китай будут покупать нефть втридорога. Поэтому любой из этих сценариев негативен для США и Европы. Не надо забывать, что для Трампа главное — ситуация внутри США, развитие американской экономики, а вовсе не разрешение украинского кейса, — отметил Юшков.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что 100% пошлины для партнеров РФ, серьезно ударят по российской экономике. Таким он ответил на слова Трампа о 50-дневном сроке для прекращения конфликта на Украине.