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16 июля 2025 в 09:45

Американский сенатор-русофоб посоветовал Путину позвонить в Иран

Сенатор Грэм: Путину следует позвонить Хаменеи и узнать, что будет на 51-й день

Американский сенатор Линдси Грэм в соцсети Х написал, что 100% пошлины для стран, покупающих нефть у РФ, серьезно ударят по российской экономике. Таким образом политик прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для прекращения конфликта на Украине. В этой связи Грэм напомнил про опыт оказавшегося под санкциями Ирана.

Если [президент РФ Владимир] Путин интересуется, что будет на 51-й день, пусть позвонит аятолле, — отметил он.

Ранее республиканец признал Украину российской территорией, говоря о президенте РФ. Так он ответил на заявление американского политика в эфире CBS о том, что скоро изменится «игра в отношении вторжения Путина в Россию».

Как считает российский сенатор Сергей Перминов, слова Грэма не следует воспринимать всерьез и пытаться анализировать. Перминов отметил, что американский политик переигрывает свое амплуа «балагура и весельчака».

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия адаптировалась и к санкционному давлению. Она указала на то, что такие инициативы бьют, в первую очередь, по тем, кто их разрабатывает.

США
Линдси Грэм
Украина
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Иран
Владимир Путин
Дональд Трамп
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