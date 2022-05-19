НАТО привела в высшую степень боеготовности 42 тысячи военных

Фото nato/flickr.com

Североатлантический альянс (НАТО) довел число войск, которые находятся в высшей боевой готовности, до 42 тысяч военнослужащих, количество самолётов Блок нарастил до 120 тысяч, а кораблей — до 20 единиц, передаёт ТАСС заявление главкома Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Тода Уолтерса. По его словам, Блок готов к сдерживанию в том числе на Балтике и в районе Черного моря.

Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тысяч человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей, — заявил он.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев пообещал укрепить рубежи и усилить группировку войск на границе с Финляндией в случае, если страна вступит в НАТО. Он обвинил Вашингтон в давлении на Скандинавские страны, которые раньше «не горели желанием» присоединяться к Альянсу, и заверил, что, несмотря на «настораживающую в геополитическом смысле» новость, безопасности России ничего не угрожает.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, Вашингтон и его партнёры по НАТО, отправляя Киеву вооружение, практически ведут негласную войну с Россией. Она отметила, что разочарование Запада в Украине неуклонно возрастает.