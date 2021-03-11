Наследница шведского престола и её муж заразились коронавирусом

Кронпринцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.
Об этом со ссылкой на королевскую семью
За семьёй наблюдает личный врач. Супруги переносят инфекцию в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо. Кронпринцесса должна была отпраздновать именины 12 марта, однако все мероприятия пришлось отменить.
8 марта стало известно, что COVID-19 выявили у президента Сирии Башара Асада. Как передавал NEWS.ru, его супруга Асма также заразилась коронавирусом. Президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными. Асад с супругой удалились на карантин.