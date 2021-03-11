Наследница шведского престола и её муж заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54515084-82a2-11eb-b7bf-96000091f725_660.jpg Фото: Pontus Lundahl/Tt /Keystone Press Agency/Global Look Press

Кронпринцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.

Об этом со ссылкой на королевскую семью сообщает Reuters. 10 марта у наследной принцессы проявились признаки простуды. Виктория и Даниэль сдали тест на COVID-19, результаты оказались положительными. Паре пришлось уйти на карантин вместе с детьми, принцем Оскаром и принцессой Эстель. Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сделали прививки от коронавируса, поэтому им принимать особые меры не пришлось.

За семьёй наблюдает личный врач. Супруги переносят инфекцию в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо. Кронпринцесса должна была отпраздновать именины 12 марта, однако все мероприятия пришлось отменить.

8 марта стало известно, что COVID-19 выявили у президента Сирии Башара Асада. Как передавал NEWS.ru, его супруга Асма также заразилась коронавирусом. Президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными. Асад с супругой удалились на карантин.