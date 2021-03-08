Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/604b3bb0-800a-11eb-a914-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Bashar.Al.Assad.page

Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусной инфекцией. Вместе с ним заболела и его супруга Асма.

Как сообщает пресс-служба Асада, президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными. Асад с супругой удалились на карантин.

Они хорошо себя чувствуют и находятся в стабильном состоянии. Они продолжат свою работу на домашней изоляции, которая продлится до двух-трёх недель, — говорится в сообщении.

Сирийский лидер и его жена призвали граждан страны соблюдать меры предосторожности и профилактики. Супруги выразили уважение медикам, которые работают «на передовой» борьбы с коронавирусом и стараются смягчить последствия для уже заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что число привившихся от коронавируса во всём мире составило порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Таким образом, привито уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.