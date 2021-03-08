Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Данные собственных подсчётов, основанных на данных властей, экспертов и СМИ, публикует ТАСС.

В агентстве подсчитали , что в настоящее время вакцинацию прошли порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.

При этом ТАСС отмечает, что темпы иммунизации увеличиваются. Так, в начале февраля делалось порядка 6 миллионов прививок от COVID-19 в день, затем показатель упал до 4,4 миллиона, но теперь он повысился до 7,4 миллиона прививок.

Половина всех вакцинированных граждан приходится на пять стран-лидеров по числу прививок. Первое место у США — там прививку сделали более 90 миллионов человек. В Китае эта цифра составляет 52,5 миллиона, в Великобритании — 23 миллиона, в Индии — 20,7 миллиона, в Бразилии — 10,6 миллиона человек.

При этом первое место по доле привитого населения занимает Израиль — там вакцинацию прошли 97% граждан страны. На втором месте Сейшельские острова — 84,5%, на третьем ОАЭ — 65%.

В России, по словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, вакцинацию прошли более 5 миллионов человек, или 3,4% населения. Страна занимает 12 место по общему числу привитых в мире. Инфицированных граждан в РФ насчитывается 4,3 миллиона человек.

При этом, по данным опросов, около 58% жителей России настороженно относятся к вакцинам от коронавируса, которые появились на рынке. Прививаться они не планируют, сообщил директор Левада-Центра Лев Гудков.

Ранее были названы российские регионы с самыми низкими темпами вакцинации. Возглавил рейтинг Дагестан. В северокавказской республике привилось менее 1% населения. За ним в рейтинге аутсайдеров следуют другие южные регионы, власти которых ещё не начали массовую вакцинацию населения. Об этом писал NEWS.ru.