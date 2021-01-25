Левада-Центр: больше половины россиян не хотят вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fbc68668-5b1f-11eb-8214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 58% жителей России настороженно относятся к вакцинам от коронавируса, которые появились на рынке. Прививаться они не планируют, об этом NEWS.ru сообщил директор Левада-Центра Лев Гудков.

Люди не доверяют отечественным вакцинам по разным причинам. В первую очередь, считают их не до конца изученными и проверенными. Это такое привычное для России недоверие к власти, — рассказал специалист.

Около 40% наших соотечественников, напротив, прививку от COVID-19 ставить планируют. Они доверяют отечественной фармпромышленности. По словам Гудкова, в эту категорию входят бюджетники, все люди, работающие в государственном секторе.

В ближайшие месяцы под влиянием социальной рекламы число скептиков будет сокращаться, предположил эксперт. Также повлияет всеобщая «усталость от карантина и закрытых границ». Многие поставят прививку от коронавируса, чтобы наконец-то полететь за границу, резюмирует Гудков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в ближайшие полгода. Для этого нужно, чтобы процент вакцинированного населения страны составил 60%, что вполне реализуемо в течение ближайших шести месяцев.